Решыте пожалуйста. Очень срочно нужно. Зарание спасибо
Математика
Решыте пожалуйста. Очень срочно нужно. Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,75+2,5=4,25 и так далее переводишь обычную дробь в десятичную
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