Пж помогите мозги не варят.Дам20 баллов
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Пж помогите мозги не варят.Дам20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храбрость - сестра победы. Голод - лучшая приправа любого кушанья. Андерсон - великий сказочник из Дании. Мысли - богатство умного человека. Длинный язык - лестница, по которой в дом входит несчастье. Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Чтение - любимое занятие Максима Горького в детстве. Находчивость - половина успеха. Упорство - помощь в достижении цели. Успех - колоссальный труд в сопровождении с везением.
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