В правильной треугольной пирамиде SABC точка Q середина ребра AB , S - вершина . Известно что BC=5 а площадь боковой поверхности равна 45 . Найдите длину отрезка SQ

Геометрия

В правильной треугольной пирамиде SABC точка Q середина ребра AB , S - вершина . Известно что BC=5 а площадь боковой поверхности равна 45 . Найдите длину отрезка SQ

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