В правильной треугольной пирамиде SABC точка Q середина ребра AB , S - вершина . Известно что BC=5 а площадь боковой поверхности равна 45 . Найдите длину отрезка SQ
Геометрия
В правильной треугольной пирамиде SABC точка Q середина ребра AB , S - вершина . Известно что BC=5 а площадь боковой поверхности равна 45 . Найдите длину отрезка SQ
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Гость:
Применена формула площади боковой поверхности правильной пирамиды
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