1) Ввести число. Если оно неотрицательно (больше 0), вычесть из него 10, иначе – приб??вить к нему 10 2) Ввести 2 числа. Если их произведение отрицательно, умножить его на -2 и вывести на экран, иначе – увеличить его в 3 раз...

Информатика
1) Ввести число. Если оно неотрицательно (больше 0), вычесть из него 10, иначе – приб??вить к нему 10 2) Ввести 2 числа. Если их произведение отрицательно, умножить его на -2 и вывести на экран, иначе – увеличить его в 3 раза и вывести на экран 3) Ввести два числа. Вычесть из большего меньшее 4) Ввести рост человека. Вывести на экран “высокий”, если его рост превышает 180 см, “нормальный” и “низкий”.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. var a:integer; begin write('Введите число: '); readln(a); if a>0 then a:=a-10 else a:=a+10; writeln('a = ',a); end. Пример: Введите число: 5 a = -5 2. var a,b,p:integer; begin writeln('Введите два числа: '); readln(a,b); if a*b<0 then p:=-2*a*b else p:=3*a*b; writeln('p = ',p); end. Пример: Введите два числа:  -3 -8 p = 72 3. var a,b,r:integer; begin writeln('Введите два числа: '); readln(a,b); if a>b then r:=a-b else r:=b-a; writeln('r = ',r); end. Пример: Введите два числа:  25 48 r = 23 4. var r:integer; begin writeln('Введите рост: '); readln(r); if r>180   then writeln('высокий')  else if r=180 then writeln('нормальный') else writeln('низкий'); end. Пример: Введите рост:  160 низкий
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