Разберите пожалуйста предложение по членам! "В школе я бываю до тринадцати двадца??и или четырнадцати тридцати"

Русский язык
Разберите пожалуйста предложение по членам! "В школе я бываю до тринадцати двадца??и или четырнадцати тридцати"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я(подлежащие,местоимение),бываю(сказуемое,глагол,),в (обстоятельство ,предлог,),школе (обстоятельство,существительным),до (дополнение,предлогом),тринадцати,двадцати,четырнадцати,тридцати (дополнение,существинельным)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пж помогите мозги не варят.Дам20 баллов
Ответить
Геометрия
В правильной треугольной пирамиде SABC точка Q середина ребра AB , S - вершина . Известно что BC=5 а площадь боковой поверхности равна 45 . Найдите...
Ответить
Информатика
1) Ввести число. Если оно неотрицательно (больше 0), вычесть из него 10, иначе – приб??вить к нему 10 2) Ввести 2 числа. Если их произведение о...
Ответить
Математика
9. На рисунке на клеточной бумаге с клетками одинаковых размеров изображены закра??енные фигуры, площади которых превосходят площадь одной клетки н...
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста 15.Put in definite articles where they are needed. HOSTED VILLA HOTELS Today's business people travel extensively as par...
Ответить