Разберите пожалуйста предложение по членам! "В школе я бываю до тринадцати двадца??и или четырнадцати тридцати"

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Разберите пожалуйста предложение по членам! "В школе я бываю до тринадцати двадца??и или четырнадцати тридцати"

Автор: Гость