Разберите пожалуйста предложение по членам! "В школе я бываю до тринадцати двадца??и или четырнадцати тридцати"
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Разберите пожалуйста предложение по членам! "В школе я бываю до тринадцати двадца??и или четырнадцати тридцати"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я(подлежащие,местоимение),бываю(сказуемое,глагол,),в (обстоятельство ,предлог,),школе (обстоятельство,существительным),до (дополнение,предлогом),тринадцати,двадцати,четырнадцати,тридцати (дополнение,существинельным)
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