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Как перевести 0.5м/с в км/час
Физика
Как перевести 0.5м/с в км/час
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
===========1.8км/час===============
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