Напишите,пожалуйста, все реакции характерные для 1,3-демитилбензола

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С6Н6 + СН3Cl → С6Н5 – CH3 + HCl (реакция идет в присутствии AlCl3) С6Н5 – CH3 + СН3Cl → CH3 – С6Н4 – CH3 + HCl (реакция идет в присутствии AlCl3) Метод электронно-ионного баланса MnO4(-) + 5e + 8H(+) = Mn(+2) + 4H2O | 12 – восстановление С6Н4(СН3)2 – 12е + 4Н2О = С6Н4(СООН) 2 + 12Н (+) | 5 – окисление Суммарно: 12MnO4(-) + 96H(+) + 5С6Н4(СН3)2 + 20Н2О → 12Mn(+2) + 48H2O + 5С6Н4(СООН) 2 + 60Н (+) Приведем подобные 12MnO4(-) + 36H(+) + 5С6Н4(СН3)2 → 12Mn(+2) + 28H2O + 5С6Н4(СООН) 2 В левую и правую части уравнения добавляем недостающие ионы К (+) и SO4(2-) получаем уравнение в молекулярном виде. 5С6Н4(СН3)2 + 12KMnO4 + 18H2SO4 → 5С6Н4(СООН) 2 + 12MnSO4 + 6K2SO4 + 28H2O