Какие отрасли машиностроения обеспечивают развитие научно-технической революци??
География
Какие отрасли машиностроения обеспечивают развитие научно-технической революци??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За последние десятилетия возник ряд новых отраслей, связанных с выпуском средств автоматизации, электроники и телемеханики, оборудования для атомной энергетики, реактивной авиации, бытовых машин. Коренным образом изменился характер продукции в старых отраслях машиностроения. Основное экономическое назначение продукции машиностроения - облегчить труд и повысить его производительность путем насыщения всех отраслей народного хозяйства основными фондами высокого технического уровня.
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