Какие другие стихи есть у агнии барто о ребятах. которым необходимо исправить как??е то недостатки в своём характере сатирические это стихи или юмористические?почему?

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"Синенькая юбочка Ленточка в косе. Кто не знает Любочку? Любу знают все! " стихи о девочке, которая прелестна во дворе, но совершенно груба с родными дома. "Драмкружок, кружок по фото... " стихи о девочке-болтунье ЧТО ДЕЛАТЬ С АЛЕКСЕЕМ? Что делать с Алексеем? Он до того рассеян! Он ворота школьные Принял за футбольные. Беда с ним, да и только! Уроки учит редко И говорит, что тройка — Прекрасная отметка. Не раз его стыдили, К директору водили И объясняли долго, Что значит чувство долга… Но он привык к упрёкам — Дремал он за уроком. Вдруг села с ним девчонка. Она над ним хохочет, То засмеётся звонко: — Смотрите, вот так почерк! — То шепчет: — Лежебока! Пришёл к концу урока! Не сдал он в понедельник Домашнюю работу, Она кричит: — Бездельник! Не сдаст он и в субботу! Закрылся он тетрадкой — Хотел зевнуть украдкой, Она смеётся снова! А что же тут смешного? ! Теперь девчонка эта Сживёт его со света! Нет, он её проучит: Он в четверти получит Назло своей соседке Отличные отметки. Вот он исправит почерк — Пускай тогда хохочет! >>Вернуться к списку стихов СЕРЁЖА УЧИТ УРОКИ Серёжа взял свою тетрадь — Решил учить уроки: Озёра начал повторять И горы на востоке. Но тут как раз пришёл монтёр. Серёжа начал разговор О пробках, о проводке. Через минуту знал монтёр, Как нужно прыгать с лодки, И что Серёже десять лет, И что в душе он лётчик. Но вот уже зажёгся свет И заработал счётчик. Серёжа взял свою тетрадь — Решил учить уроки: Озёра начал повторять И горы на востоке. Но вдруг увидел он в окно, Что двор сухой и чистый, Что дождик кончился давно И вышли футболисты. Он отложил свою тетрадь — Озёра могут подождать. Он был, конечно, вратарём, Пришёл домой не скоро, Часам примерно к четырём Он вспомнил про озёра. Он взял опять свою тетрадь, Решил учить уроки: Озёра начал повторять И горы на востоке. Но тут Алёша, младший брат, Сломал Серёжкин самокат. Пришлось чинить два колеса На этом самокате. Он с ним возился полчаса И покатался кстати. Но вот Серёжкина тетрадь В десятый раз открыта. — Как много стали задавать! — Вдруг он сказал сердито. — Сижу над книжкой до сих пор И всё не выучил озёр!