слоненок Привет мартышке три кокоса и четыре ананаса и удав два кокоса и пять ананасов каких плодов у мартышки больше кокосов или ананасов и на сколько

Математика
слоненок Привет мартышке три кокоса и четыре ананаса и удав два кокоса и пять ананасов каких плодов у мартышки больше кокосов или ананасов и на сколько
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Гость:
У мартышки больше ананасовов. Ананасов на 4 больше
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