слоненок Привет мартышке три кокоса и четыре ананаса и удав два кокоса и пять ананасов каких плодов у мартышки больше кокосов или ананасов и на сколько

Математика

слоненок Привет мартышке три кокоса и четыре ананаса и удав два кокоса и пять ананасов каких плодов у мартышки больше кокосов или ананасов и на сколько

Автор: Гость