Прочитай текст. второй абзац этого текста объясняет почему цветок имеет такое название. письменно пеоескажи второй абзац

Русский язык
Прочитай текст. второй абзац этого текста объясняет почему цветок имеет такое название. письменно пеоескажи второй абзац
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомушто он похож на колокольчик и звенит как колокольчик
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