Прочитай текст. второй абзац этого текста объясняет почему цветок имеет такое название. письменно пеоескажи второй абзац
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Прочитай текст. второй абзац этого текста объясняет почему цветок имеет такое название. письменно пеоескажи второй абзац
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомушто он похож на колокольчик и звенит как колокольчик
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