Определите слово,в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Фиолетовый,перебирать,простодушный,вытереть,прикосновение
Русский язык
Определите слово,в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Фиолетовый,перебирать,простодушный,вытереть,прикосновение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вытереть-тёр- это проверочное слово
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