Как ты поступишь,если незнакомец на улице предложит тебе сняться в кино?Обьясни,п??чему нельзя общаться с незнакомыми людьми .

Окружающий мир
Как ты поступишь,если незнакомец на улице предложит тебе сняться в кино?Обьясни,п??чему нельзя общаться с незнакомыми людьми .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя давать информацию о себе ибо это может повернуться против тебя ну например: ты рассказала где ты живешь и тебя из-за этого могут ограбить или ты рассказала где работают твои родители их поймать или даже захватить их..так что никогда не доверяй незнакомцам что бы они не говорили ⭐️ а в тойситуацию убегу или позову на помощь :)
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