Как выращивают грибы в искусственных условиях

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В специальных цехах устанавливают четырёхъярусные стеллажи, ну полки. На них в питательную почву высаживают грибницу. На них в питательную почву высаживают грибницу. В помещении цехов поддерживают такую температуру и влажность воздуха и почвы, при которых плодовое тела быстро растут. С 1 квадратный метр снимают более 20 кг плодовых тел.