Как выращивают грибы в искусственных условиях
Биология
Как выращивают грибы в искусственных условиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В специальных цехах устанавливают четырёхъярусные стеллажи, ну полки. На них в питательную почву высаживают грибницу. На них в питательную почву высаживают грибницу. В помещении цехов поддерживают такую температуру и влажность воздуха и почвы, при которых плодовое тела быстро растут. С 1 квадратный метр снимают более 20 кг плодовых тел.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Составить 7 вопросительных предложений с словами : Демалыс,Жийдек, шөп, көл,саңыра??құлақ,табиғат, ауа
Русский язык
Определите слово,в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Фиолетовый,перебирать,простодушный,вытереть,прикосновение
Математика
Помогите пожалуйста надо срочно: 1. Периметр прямоугольника 17,4 см. Найдите его ши??ину, если она на 2,5 см меньше длины. 2. В мешке было 55 ...
Русский язык
Используя данные предложения, составьте сложные предложения с разными видами связи. Запишите их, расставляя знаки препинания. Определите их виды по...