Составить 7 вопросительных предложений с словами : Демалыс,Жийдек, шөп, көл,саңыра??құлақ,табиғат, ауа
Қазақ тiлi
Составить 7 вопросительных предложений с словами : Демалыс,Жийдек, шөп, көл,саңыра??құлақ,табиғат, ауа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жазғы демалысты кайда откізесін? Ертен жидек теруге барасын ба? Саныраукулак кашан оседі? Табигатка жан бітетін мезгіл кашан? Ауа салкындыгы сезілеме?
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