Какие буквы пишутся после мягких согласных?

Гость: Гость:

Гласные буквы I ряда а, о, у, э, ы пишутся после твердых согласных. Гласные буквы II ряда я, ё, ю, е, и пишутся после мягких согласных. Мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами я, ё, ю, е, и и мягким знаком.