Какие буквы пишутся после мягких согласных?
Русский язык
Какие буквы пишутся после мягких согласных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные буквы I ряда а, о, у, э, ы пишутся после твердых согласных. Гласные буквы II ряда я, ё, ю, е, и пишутся после мягких согласных. Мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами я, ё, ю, е, и и мягким знаком.
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