Какие есть виды движения литосферных плит

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Какие есть виды движения литосферных плит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дивергентные границы — вдоль которых происходит раздвижение плит. конвергентные границы — вдоль которых происходит процесс сближения плит с поддвигом одной плиты — более тяжёлой — под более лёгкую. трансформные границы, вдоль которых происходит горизонтальное скольжение одной плиты относительно другой по плоскости вертикального трансформного разлома.
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