Сочинение на тему интересная встреча
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Сочинение на тему интересная встреча
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я и мой друг Петя пошли в лес собирать ягоды. Мама нам дала два лукошка и сказала чтоб мы не гуляли до поздна. Я сначала собрал малину потом смородину у меня вышло полное лукошко, а Петя собрал крыжовника и шиповника. Солнце стало постепенно заходить за горизонт мы поспешили домой. Вдруг я услышал шорох за кустом. Я и мой друг медленно преблизелись к кусту, это оказался маленький лисёнок. У него была повреждена лапка. Мы с Петей аккуратно подняли его и понесли домой. Мама удивилась интересной встрече с крохатным лисёнком. Мама взяла бинт перебинтовала животному лапку, напоила молоком и положила лисёнка отдыхать. Через неделю лисёнок окреп и мы его отпустили.
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