Що означає фразеологізми: зріти, піїт, ректи
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Що означає фразеологізми: зріти, піїт, ректи
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Гость:
Пекти раків зріє яблуко
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