Ціна книги була спочатку 15%, а потім ще знижена на 4 грн. Після двох знижок книга коштує 30 грн. Скільки коштувала книга спочаку?
Математика
Ціна книги була спочатку 15%, а потім ще знижена на 4 грн. Після двох знижок книга коштує 30 грн. Скільки коштувала книга спочаку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х грн. первоначальная стоимость книги х*0,15 снизили цену х-0,15х=0,85х грн. новая цена книги 0,85х -4 цена книги после 2-го снижения уравнение: 0,85х-4=30 0,85х=34 х=34:0,85 x=40 ответ: первоначальная цена книги 40 грн.
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