Ціна книги була спочатку 15%, а потім ще знижена на 4 грн. Після двох знижок книга коштує 30 грн. Скільки коштувала книга спочаку?

Математика
Ціна книги була спочатку 15%, а потім ще знижена на 4 грн. Після двох знижок книга коштує 30 грн. Скільки коштувала книга спочаку?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х грн. первоначальная стоимость книги х*0,15 снизили цену х-0,15х=0,85х грн. новая цена книги 0,85х -4 цена книги после 2-го снижения уравнение: 0,85х-4=30 0,85х=34 х=34:0,85 x=40 ответ: первоначальная цена книги 40 грн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько литров кислорода (н.у.) необходимо для полного спаливания 3л смеси метана и этана, относительная плотность по воздуху которой 0,6?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста
Ответить
Музыка
Почему музыка сороковой симфонии моцарта так похожа на стихи
Ответить
Математика
Как можно получить 7 при использовании чисел 8 сколько угодно)?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите срочно нужно!
Ответить