Сколько литров кислорода (н.у.) необходимо для полного спаливания 3л смеси метана и этана, относительная плотность по воздуху которой 0,6?

Химия

Сколько литров кислорода (н.у.) необходимо для полного спаливания 3л смеси метана и этана, относительная плотность по воздуху которой 0,6?

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