Сколько литров кислорода (н.у.) необходимо для полного спаливания 3л смеси метана и этана, относительная плотность по воздуху которой 0,6?
Химия
Сколько литров кислорода (н.у.) необходимо для полного спаливания 3л смеси метана и этана, относительная плотность по воздуху которой 0,6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X / 3 - объёмная доля метана 16 - молекулярная масса метана ( 3 - X ) / 3 - объёмная доля этана 30 - молекулярная масса этана 5,333 X + 30 - 10 X = 17,4 4,667 X = 12,6 X = 2,7 Объём метана - 2,7 л. Объём этана - 0,3 л.
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