Как ты понимаешь эти пословицы о зиме? объясни. В зимний холод всякий молод.
Литература
Как ты понимаешь эти пословицы о зиме? объясни. В зимний холод всякий молод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица означает, что в сильный мороз для того, чтобы согреться, нужно быстро двигаться несмотря на возраст.
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