Какова роль бурых водорослей в природе
Биология
Какова роль бурых водорослей в природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наших морях можно встретить бурую водоросль ламинарию или морскую капусту. В чёрном море встречается бурая водоросль циспозейра. Некоторые водоросли мы едим. А так они очищают воду, корм для скота, очистка воды, пища и кислород, лекарства, лечебные грязи, елей, йод, удобрения.
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