Какие фактические ошибки допущены авторами? Исправьте их. 1. В эпоху правления Пе??ра Первого А.С.Пушкин вышел на Сенатскую площадь вместе с друзьями-декабристами отстаивать свободу рабочих крестьян. 2. В повести М.Булгакова "...
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Какие фактические ошибки допущены авторами? Исправьте их. 1. В эпоху правления Пе??ра Первого А.С.Пушкин вышел на Сенатскую площадь вместе с друзьями-декабристами отстаивать свободу рабочих крестьян. 2. В повести М.Булгакова "Собачие сердце" поднимается тема судьбы русской интеллигенции. 3. Поэт писал, что "дорогами Россию не измерить, умом Россию не понять". 4. Я не согласен с тем, что Татьяна Ларина-любимая героиня Пушкина в романе. 5. Своими поступками Раскольников доказывает, что он не червяк, а человек. 6. Проблему истинного героизма поднимал в русской литературе Алексей Толстой в романе "Война и мир". 7. Павел Керсанов ведет постоянный спор с Базаровым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В эпоху правления Петра | , А.С.Пушкин вышел на Сенатскую площадь вместе с друзьями-декабристами отстаивать свободу рабочих крестьян. ( Петр | и ,) 2. В повести М.Булгакова "Собачье сердце" поднимается тема судьбы русской интеллигенции. ( Собачье сердце ) 3. Поэт писал, что " Умом Россию не понять, аршином общим не измерить " ( так на самом деле звучала строка из стихотворения Тютчева ) 4. Я не согласен с тем, что Татьяна Ларина - любимая героиня Пушкина, в романе. ( , ) 5.Своими поступками Раскольников доказывает, что он не человек, а червяк. 6. Проблему истинного героизма поднимал в русской литературе Лев Толстой в романе "Война и мир". ( Лев ) 7. Павел Кирсанов ведёт постоянный спор за Базаровым. ( Кирсанов ) В скобках пояснения.
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