Какие формы рельефа преобладают в северной Америке

География
Какие формы рельефа преобладают в северной Америке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поверхности преобладают равнины, а горы занимают лишь третью часть от всего материка
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