Какие главные качества у Швабрина из повести "Капитанская дочка"?

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Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» рассказывает об исторических событиях конца 18 века. Россия охвачена пугачевским восстанием. Но главное для автора не просто рассказать об этом событии, но и показать, как ведут себя люди, попавшие в трудную ситуацию. Не случайно Пушкин выбирает эпиграфом повести известную пословицу: «Береги честь смолоду». Кто-то из героев повести всю жизнь следует этим словам, и выбирает смерть вместо предательства, а кто-то готов пожертвовать идеалами и принципами ради спасения собственной жизни. Главные герои, вокруг которых строится сюжет повести – Гринев и Швабрин. Проследив за их судьбами, мы сможем понять, что такое честь офицера, человеческое достоинство. Повесть написана от лица Петруши Гринева. Из первой главы мы узнаем о его жизни до приезда в Белогорскую крепость. Воспитание Петруши было доверено гувернеру-французу и крепостному Савельичу. «Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками», - так рассказывает оно о своем детстве. Гринев ведет жизнь молодого повесы, совершенно не задумываясь о завтрашнем дне. Но трагические события, произошедшие с ним в Белогорской крепости, заставили его переосмыслить свой образ жизни, найти для себя новые ценности. В крепости Гринев знакомится с Алексеем Швабриным. О его жизни читатель узнает лишь то, что в крепость герой сослан из-за дуэли. Швабрин умен, возможно, он получил хорошее образование, и имеет такой же строптивый, неуравновешенный характер, как и Гринев. Словом, оба героя – повесы-недоросли, только что выпорхнувшие из родительского гнезда. Однако образ Швабрина почему-то сразу вызывает читательскую антипатию. Не случайно и такая фамилия героя – Швабрин, она очень ярко раскрывает его характер, умение лицемерить, изменять своим принципам, идеалам. Гринев – милый романтик, он страстно влюблен в Машу Миронову и пишет ей стихи в альбом. Реалистичный и расчетливый Швабрин смеется и иронизирует над своим приятелем. Однако и он влюблен в эту же девушку. Между героями происходит дуэль, во время которой Швабрин чуть было, не убил своего «приятеля». Но это лишь завязка сюжета. По-настоящему понять характер каждого из героев помогают трагические события, связанные с пугачевским восстанием. Это – кульминация повести, и каждый должен совершить нравственный выбор: что для него важнее – честь или бесчестие. На глазах у Петруши Гринева происходит казнь добрых простых офицеров: капитана Миронова, коменданта крепости Ивана Кузьмича. Они отказываются присягнуть Пугачеву, считая его вором и самозванцем, поэтому выбирают смерть. Такой поступок достоин настоящего офицера. Швабрин же, испугавшись за свою жизнь, перешел служить в пугачевское войско. Он думает лишь о спасении собственной жизни, забывая о том, что присягнул на верность отечеству, императрице. Такой поступок недостоин оправдания, хотя инстинкт самосохранения – самый сильный у любого живого существа. Конечно же, Петруше Гриневу было очень страшно. Но он должен был сделать выбор: присягнуть Пугачеву, поцеловать его руку или отправиться на виселицу вслед за капитаном Мироновым. Гринев выбирает второе: «Но я предпочел бы самую лютую казнь такому унижению». Он не может нарушить заповедь: «Береги честь смолоду», не может, как Швабрин, изменить своей Родине, стать предателем. Гриневу присущи такие качества, как верность, благородство, преданность своей императрице. И судьба спасает его от страшной смерти. Пугачев вспомнил о подарке – заячьем тулупе – и решил помиловать Гринева. В другом эпизоде, когда Пугачев приглашает Петрушу к себе на пир, он вновь предлагает ему служить в своем войске. Но и здесь Гринев достойно отстаивает свои идеалы, свою офицерскую честь и готов предпочесть смерть предательству. И тогда разбойник-самозванец начинает понимать Петрушу и даже симпатизирует ему: «А ведь он прав! Он человек чести. И не важно, что он еще молод, а главное, он не по-детски оценивает жизнь!» Низость Швабрина проявляется не только в эпизоде, где он перешел служить на сторону восставших. Любыми средствами он готов завладеть Машей Мироновой, пытаясь принудить ее выйти за него замуж. Но для девушки, воспитанной настоящим русским офицером, такое замужество равносильно смерти. С помощью Пугачева Гринев освобождает Машу из плена, и такой поступок характеризует его как благородного дворянина. После поражения пугачевского восстания в тюрьму попадают и Гринев, и Швабрин. Но здесь опять не обошлось без доноса. Изворотливый Алексей, спасая свою жизнь, клевещет на своего «приятеля». Во время суда они оказываются лицом к лицу. Но и в этом эпизоде Гринев остался верен своим принципам, не уронил чести и достоинства настоящего офицера. В повести Пушкина счастливый конец. Благородство и честность побеждают низость и предательство. Гринев был освобожден из тюрьмы, в финале он женится на Маше.