Какие используются художественные средства в стихотворении 19 октября

Литература
Какие используются художественные средства в стихотворении 19 октября
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Гость:
Благослови, ликующая муза, Благослови: да здравствует - Лицей! - Анафора Полней полней! и сердцем возгоря - Анафора О человек им! им властвует мгновенье Он раб молвы, сомнений и страстей Судьба глядит, мы вянем, дни бегут Невидимо склоняясь и хладея - Олицетворение Кому ж из нас под старость день Лицея Торжествовать придется одному? - Риторический вопрос
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