Какие из данных равенств не верны 1)42/70=3/5 2)15/45=3/9 3)7/8=56/72 4)15/18=45/48

Математика
Какие из данных равенств не верны 1)42/70=3/5 2)15/45=3/9 3)7/8=56/72 4)15/18=45/48
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Ответ: 3; 4 не верны
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