Помогите написать сочинение что я люблю пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Помогите написать сочинение что я люблю пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого из нас есть что-то,что мы любим. Если говорить конкретно обо мне,то больше всего я люблю занятия спортом. Они приносят мне массу положительных эмоций,укрепляют моё здоровье. Это будет полезным занятием для каждого из нас. Иногда я выполняю физические упражнения с друзьями,а иногда приходится их делать в одиночку. Помимо спорта,я очень люблю слушать музыку. Если мне грустно-я слушаю музыку,если у меня наоборот чудесное настроение-я вновь слушаю музыку. Итак,в своём сочинении я попыталась охарактеризовать свои любимые занятия. Безусловно,у вас наверняка другие предметы обожания,ведь все мы разные.,
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