Синтетический разбор предложения:человек успешно преодалеваюший свою лень может многого добиться
Русский язык
Синтетический разбор предложения:человек успешно преодалеваюший свою лень может многого добиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек ,успешно преодолевающий свою лень, может многого добиться.Человек-подлежащие, выражено существительным.Может многого добиться-сказуемое, выраженно двумя глаголами(может, добиться), наречием(многого)Успешно преодолевающий свою лень-причастие, подчёркивается как определение, выраженно-наречием(успешно),причастием(преодолевающий),местоимением (свою), существительным (лень).Это предложение повествовательное, невосклицательное, простое, ослажнено причастным оборотом.
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