Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузлподъёмностью 5т потребовалось бы для перевозки груза составляющего четыре девятых грузоподъёмности самосвала-гиганта? 2) сколько 10...
Математика
Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузлподъёмностью 5т потребовалось бы для перевозки груза составляющего четыре девятых грузоподъёмности самосвала-гиганта? 2) сколько 10-тлнных самосвалов потребовалось бы для пнревозки той же массы груза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360/9=40 40*4=160 160/5=32 самосвла
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