Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузлподъёмностью 5т потребовалось бы для перевозки груза составляющего четыре девятых грузоподъёмности самосвала-гиганта? 2) сколько 10...

Математика

Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузлподъёмностью 5т потребовалось бы для перевозки груза составляющего четыре девятых грузоподъёмности самосвала-гиганта? 2) сколько 10-тлнных самосвалов потребовалось бы для пнревозки той же массы груза?

Автор: Гость