Существует ли треугольник у которого все высоты меньше 1 см а площпдь больше 1 м2

Гость: Гость:

Рассмотрим равнобедренный треугольник AОД; АО=ОД; АД=500 (м); высота ОК=0,5 (см); Площадь этого треугольника равна 1,25 (м^2); Стороны АО=ОД будут немного больше АД/2=500/2=250 (м) (если быть точным, то 250,00000005), а две другие высоты будут немного меньше 1 (см) (если быть точным, то 0,99999998); Конечно, сложновато представить треугольник с такими размерами (одна сторона 500м; две другие, равные стороны, немного больше 250м), но он существует. ответ: да, существует