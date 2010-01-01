В чем главная проблема российской деревни?

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Если говорить о статистике и цифрах, то за последние десять лет сельское население России сократилось практически на миллион и если верить данным переписи 2010 года, то в деревнях и поселках нашей страны проживают 38,2 млн. человек. При этом доля городских жителей продолжает неуклонно расти. Сегодня из деревни уезжает, прежде всего, молодежь. Проблема, как ее задержать в деревне, стояла еще в советскую эпоху, однако только в последние десятилетия она стала неразрешимой по одной главной причине – отсутствие какой-либо работы. Когда большинство колхозов и совхозов перестали существовать, их работники оказались не у дел. Если раньше уезжали за лучшей жизнью в города, то теперь встал вопрос о банальном выживании. Работа как таковая в деревне отсутствует. Все места, где можно работать, — в магазине, школе, больнице, доме престарелых или сельсовете, — уже кем-то заняты. Если какая-то работа и остается, то представляет собой черновую и платят там гроши. Но даже и её порой не хватает, поскольку эти места уже начинают потихоньку занимать гастарбайтеры, особенно, если деревня находится недалеко от крупного города. Проблема транспортных и жилищных условий. Система транспортного сообщения, в тех населенных пунктах, которые находятся на большом расстоянии от какого-либо районного центра работает безобразно. Качество подъездных дорог к деревням оставляет желать лучшего. Годами длится ( или отсутствует) газификация и электроснабжение в деревнях, отсутствуют элементарные нормы жилищных условий ( дома в деревне не ремонтируются десятками лет) Большие проблемы переживает сельское хозяйство - деградирует и исчезает. Развитие фермерства упирается в отсутствие поддержки государства. Многие хотят стать фермерами или расширить уже имеющееся хозяйство, но взять кредит не могут. Либо нет денег, либо оборудование устарело. Результатом всех этих процессов становится разочарование, уныние и безысходность жителей деревни, которые свои обиды пытаются залечить стаканом самогона, отсюда пьянство и алкоголизация населения.