ОЧЕНЬ СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! в прямоугольной трапеции ABCD проведена диагональ AC. AD=AC, УГОЛ BAC=48 градусов . Найти градусную меру угла CAD. (УГОЛ ABC С ВЕРШИНОЙ "В " ПРЯМОЙ, ЕЩЕ УГОЛ BCD С ВЕРШИНОЙ "С" ПРЯМОЙ)

Геометрия

ОЧЕНЬ СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! в прямоугольной трапеции ABCD проведена диагональ AC. AD=AC, УГОЛ BAC=48 градусов . Найти градусную меру угла CAD. (УГОЛ ABC С ВЕРШИНОЙ "В " ПРЯМОЙ, ЕЩЕ УГОЛ BCD С ВЕРШИНОЙ "С" ПРЯМОЙ)

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