В числе 123456789 можно взять любые две цифры и заменить каждую из них на целую часть и?? среднего арифметического. Эту операцию можно повторить с новым числом. Можно ли такими операциями получить число, большее 800000000?

Математика

В числе 123456789 можно взять любые две цифры и заменить каждую из них на целую часть и?? среднего арифметического. Эту операцию можно повторить с новым числом. Можно ли такими операциями получить число, большее 800000000?

Автор: Гость