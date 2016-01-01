Поезд, двигаясь под уклон, прошёл 200м за 15 с и развил скорость 14м/с. С каким ускорением двигался поезд и какой была скорость в начале уклона? Очень срочно, помогите пожалуйста

Физика
Поезд, двигаясь под уклон, прошёл 200м за 15 с и развил скорость 14м/с. С каким ускорением двигался поезд и какой была скорость в начале уклона? Очень срочно, помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле s=(v0 + v)t /2  найдем v0340=(v0 + 19)20 /2=(v0 + 19)*10разделим обе части на 10 и получим,что34=v0 + 19 отсюда v0=34-19=15 м/снайдем ускорение по формулеa=(v-v0)/t=4/20=0,2 м/с^2

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