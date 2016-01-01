Поезд, двигаясь под уклон, прошёл 200м за 15 с и развил скорость 14м/с. С каким ускорением двигался поезд и какой была скорость в начале уклона? Очень срочно, помогите пожалуйста

Физика

Поезд, двигаясь под уклон, прошёл 200м за 15 с и развил скорость 14м/с. С каким ускорением двигался поезд и какой была скорость в начале уклона? Очень срочно, помогите пожалуйста

Автор: Гость