Устаревшее слово к слову необходимо

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Устаревшее слово к слову необходимо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты что то путаешь такого устаревшего слова нет я искала в 5 словарях
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