Заслуга М. Шлейдена и Т. Шванна в том что они: а) сформулировали основные идеи клеточной теории. б) опровергли идеи Р.Вирхова. в) открыли клеточное строение растений и животных. Помогите, пожалуйста.

Биология

Заслуга М. Шлейдена и Т. Шванна в том что они: а) сформулировали основные идеи клеточной теории. б) опровергли идеи Р.Вирхова. в) открыли клеточное строение растений и животных. Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость