Заслуга М. Шлейдена и Т. Шванна в том что они: а) сформулировали основные идеи клеточной теории. б) опровергли идеи Р.Вирхова. в) открыли клеточное строение растений и животных. Помогите, пожалуйста.
Биология
Заслуга М. Шлейдена и Т. Шванна в том что они: а) сформулировали основные идеи клеточной теории. б) опровергли идеи Р.Вирхова. в) открыли клеточное строение растений и животных. Помогите, пожалуйста.
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Сформулировали основные идеи клеточной теории
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