Помогите сделать: 4), 5), 6)
География
Помогите сделать: 4), 5), 6)
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Гость:
4)1 5)3 6)4 .................
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