Синтакс. разбор Колючий утренник словно предупреждант , что суровые заморозки на земле и в воздухе вошли в силу.

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Синтакс. разбор Колючий утренник словно предупреждант , что суровые заморозки на земле и в воздухе вошли в силу.

Автор: Гость