Синтакс. разбор Колючий утренник словно предупреждант , что суровые заморозки на земле и в воздухе вошли в силу.

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Синтакс. разбор Колючий утренник словно предупреждант , что суровые заморозки на земле и в воздухе вошли в силу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заморозки вошли _________ _____ _____
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