Ребята из местной школы увидили(увидели в сети птицу.
Русский язык
Ребята из местной школы увидили(увидели в сети птицу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята из местной школы увидели птицу.
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