Помогите пожалуйста нужно сочинение на тему ,,Моя забавная история"
Литература
Помогите пожалуйста нужно сочинение на тему ,,Моя забавная история"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы с друзьями пошли гулять мяч по гонять и мы разбились по командом играли мы 6на6 вот наша команда мы Били маленькие меньше чем другая команда и их мы выбрали 5:3 в нашу польза и мы договорились чя команда проиграет то команда носит всё команду весь месяц. У нас в команде бы бальчик он весял 89 кг и парень его поднять и они упали на машину и скончались в лужу и мальчик который вешал 89 кг пукнул и скозала я кушать захот....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Один из смежных углов в пять раз больше другого.Найти углы которые образовала бис??ектриса большогог угла со сторонами меньшего.
Биология
Как называется первая личиночной стадии индивидуального развития паразитически?? плоских червей-сосальщиковИмеющие овальную форму ресничный покров ...