Помогите пожалуйста нужно сочинение на тему ,,Моя забавная история"

Гость: Гость:

Однажды мы с друзьями пошли гулять мяч по гонять и мы разбились по командом играли мы 6на6 вот наша команда мы Били маленькие меньше чем другая команда и их мы выбрали 5:3 в нашу польза и мы договорились чя команда проиграет то команда носит всё команду весь месяц. У нас в команде бы бальчик он весял 89 кг и парень его поднять и они упали на машину и скончались в лужу и мальчик который вешал 89 кг пукнул и скозала я кушать захот....