Напишите решение пожалуйста срочно номер 210
Математика
Напишите решение пожалуйста срочно номер 210
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)840р 2)360р Решение 70%=0,7 30%=0,3 1)1200*0,7=840 2)1200*0,3=360
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