Как называется первая личиночной стадии индивидуального развития паразитически?? плоских червей-сосальщиковИмеющие овальную форму ресничный покров два пигментных глазка на переднем конце тела и протонефридий

Биология
Как называется первая личиночной стадии индивидуального развития паразитически?? плоских червей-сосальщиковИмеющие овальную форму ресничный покров два пигментных глазка на переднем конце тела и протонефридий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мирацидий. Удачи!!!!!!!!!!!!!!
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