Помогите с 115 номером, пожалуйста..
Алгебра
Помогите с 115 номером, пожалуйста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-0,26 б)67,550 в)-7,61 г)-0,43 д)-2,87 Мб не правильно -это дробная черта
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Чем взрослые отличастая от детей: физические особенности, знания,поведения,мера ответственности, степь самостоятельности.
Русский язык
Найди значение выражения 7+2 6+4 используя каждое полученное равенство составь два ??ругих применяя правило.Если из значения суммы вычесть одно сла...
История