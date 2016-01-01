Помогите с 115 номером, пожалуйста..

Алгебра
Помогите с 115 номером, пожалуйста..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-0,26 б)67,550  в)-7,61 г)-0,43 д)-2,87 Мб не правильно -это дробная черта
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