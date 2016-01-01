Кто назывался проет государственных реформ составленный Сперанским? В каком году он был составлен?

История
Кто назывался проет государственных реформ составленный Сперанским? В каком году он был составлен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Введение к уложению государственных законов» — план всеобщего государственного преобразования вРоссийской империи, подготовленныйМ. М. Сперанским к 1809 году
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