Из задуманного числа вычли 12, затем вычли 23. Получили 49. Какое заданное число? Зара??е СПС!

Математика
Из задуманного числа вычли 12, затем вычли 23. Получили 49. Какое заданное число? Зара??е СПС!
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84. дещпддллппдплпллалаьл
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