Из задуманного числа вычли 12, затем вычли 23. Получили 49. Какое заданное число? Зара??е СПС!
Математика
Из задуманного числа вычли 12, затем вычли 23. Получили 49. Какое заданное число? Зара??е СПС!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84. дещпддллппдплпллалаьл
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