Помогите сочинить Оду о природе
Литература
Помогите сочинить Оду о природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа красива, богата, могуча Мы помним об этом всегда. И радость дает нам Солнечный лучик, Согревая наши сердца. Деревья растут, поднимаются ввысь, И делают много добра. Цветы расцвели, улыбнулися нам Они согревают сердца. Вода побежала по нашей Земле, Победа ее велика. Она не забыла для нас . Сделать много добра. А что же мы? Берем от природы все. Что дали мы ей, что дадим еще? Вопрос это очень большой. Ответ на вопрос нам ждать нельзя... Охрана природе нужна. Охрана природе нужна.
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