Школьные в столовую привезли 120 килограмм лука свеклы на 56 килограмм меньше чем лука моркови в 2 раза больше чем свеклы сколько всего килограммов овощей привезли в школьную столовую
Математика
Школьные в столовую привезли 120 килограмм лука свеклы на 56 килограмм меньше чем лука моркови в 2 раза больше чем свеклы сколько всего килограммов овощей привезли в школьную столовую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-56=64 (кг) 64*2=128(кг) 128+120+64=312(кг)-всего Ответ 312 овощей всего
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