Школьные в столовую привезли 120 килограмм лука свеклы на 56 килограмм меньше чем лука моркови в 2 раза больше чем свеклы сколько всего килограммов овощей привезли в школьную столовую

Математика

Школьные в столовую привезли 120 килограмм лука свеклы на 56 килограмм меньше чем лука моркови в 2 раза больше чем свеклы сколько всего килограммов овощей привезли в школьную столовую

Автор: Гость