Что выполняет данная команда READLN???

Информатика
Что выполняет данная команда READLN???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Readln как   и read вводит переменную командой read (x); также и readln (x); но перед этим надо в var внести переменную x
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